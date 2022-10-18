تموين كفر الشيخ: استلام 19645 طن و852 كيلو أرز شعير بـ21 موقعًا

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال عادل الهابط، المتحدث الرسمي لمديرية التموين بكفر الشيخ، إنه تم استلام 19645 طنا و852 كجم أرز شعير بـ21 موقعا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلًا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى، وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ على مدار الساعة، خلال فترة الاستلام اليومية، وإنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه البعض، وفقا لتوجيهات المحافظ الذي شدد فيها على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.