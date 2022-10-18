تموين الغربية تضبط سلعا مدعمة وأرز أبيض يباع بأزيد من سعره الرسمى

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة وأرز أبيض يُباع بأزيد من سعره الرسمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع والمخابز، وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة وكيل وزارة التموين.
وأسفرت جهودها عن ضبط 1800عبوة كريم وجه وجلد انتهاء مارس وأبريل 2022 ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وضبط 852 زجاجة زيت تمويني، تم تجميعها بأحد المخازن بغرض بيعها فى السوق السوداء وافتعال أزمات فى توفير ا️لسلع التموينية.
كما تم ضبط 584 زجاجة زيت تموين مدعم قام أحد محلات البقاله التموينية بتجميعها بغرض إعادة بيعهم بالسوق السوداء، وضبط 1.290 طن سكر تموين مدعم قام صاحب أحد محلات البقالة التموينية بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء.
كما أسفرت الحملات عن ضبط 1.740 طن سكر تموينى مدعم بأحد محلات البقالة التموينية بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء وافتعال أزمات فى توفير ا️لسلع التموينية، وضبط مصنع طحينة لحيازته 10 أطنان ملح سياحات غير صالح للاستخدام الآدامى، والتى تسبب الكثير من الأمراض للموطنين.
كما تم ضبط 1.250 طن أرز معبأ تقريبا بعدد 23 سوبر ماركت يبيع بأزيد من السعر الرسمى بسعر يترواح ما بين ( 1جنيه-2-جنيه- 3جنيه-4.5 جنيه)، وتم ضبط 4150 طن أرز شعير مجمع قبل تهريبه وبيعه فى السوق السوداء، وضبط 1.550 طن دقيق مدعم 87% تجميع وتصرف قبل بيعه فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 3100 رغيف مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بأزيد من 5 قروش سعر الدولة لبيعه فى السوق السوداء بـ2 جنيه، وتحرير 11 محضر لادارة نشاط بدون ترخيص، وتحرير 48 محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وعدم وجود شهادات صحية وتم إتخاذ الاجراءات القانونية، وتحرير 52 محضر إثبات حالة ضد المخابز التى تلاعبت بوزن الرغيف من الشريحة ( الاولى والثانية والثالثة ) ومواصفات الرغيف المدعم وغير ملتزمة بالتعليمات وغلق فى مواعيد العمل الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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