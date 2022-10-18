تموين الغربية تضبط سلعا مدعمة وأرز أبيض يباع بأزيد من سعره الرسمى

الغربية - فريق المحافظات

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة وأرز أبيض يُباع بأزيد من سعره الرسمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع والمخابز، وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة وكيل وزارة التموين.

وأسفرت جهودها عن ضبط 1800عبوة كريم وجه وجلد انتهاء مارس وأبريل 2022 ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وضبط 852 زجاجة زيت تمويني، تم تجميعها بأحد المخازن بغرض بيعها فى السوق السوداء وافتعال أزمات فى توفير ا️لسلع التموينية.