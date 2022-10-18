تموين الغربية تضبط سلعا تموينية مدعمة وأرزا يباع بأزيد من سعره

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة وارز ابيض يُباع بأزيد من سعره الرسمى، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع والمخابز.

وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة وكيل وزارة التموين واسفرت جهودها عن ضبط 1800عبوه كريم وجه وجلد انتهاءمارس وابريل 2022، ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، و ضبط 852 زجاجة زيت تمويني، تم تجميعها بأحد المخازن بغرض بيعها فى السوق السوداء و افتعال ازمات فى توفير ا️لسلع التموينية.

كما تم ضبط 584 زجاجة زيت تموين مدعم قام أحد محلات البقاله التموينية بتجميعها بغرض اعادة بيعهم بالسوق السوداء، و ضبط 1.290 طن سكر تموين مدعم قام احد محلات البقاله التموينية بتجميعها بغرض اعادة بيعهم بالسوق السوداء ، كما أسفرت الحملات عن ضبط 1.740طن سكر تموينى مدعم بأحد محلات البقالة التموينية بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداءوافتعال ازمات فى توفير ا️لسلع التموينية، وضبط مصنع طحينه لحيازته 10 طن ملح سياحات غير صالح للاستخدام الادامى والتى تسبب الكثير من الامراض للموطنين .

وتضمنت المضبوطات 1.250 طن أرز معبأ تقريبا بعدد 23 سوبر ماركت يبيع بأزيد من السعر الرسمى بسعر يترواح ما بين ( 1جنيه-2-جنيه- 3جنيه-4.5 جنيه)، و تم ضبط 4150 طن أرز شعير مجمع قبل تهريبه وبيعه فى السوق السوداء، و ضبط 1.550طن دقيق مدعم 87% تجميع وتصرف قبل بيعه فى السوق السوداء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ، ضبط 3100 رعيف مدعم قبل بيغه فى السوق السوداء بأزيد من 5 قروش سعر الدولة لبيعه فى السوق السوداء .