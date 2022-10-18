تعليم القليوبية: توزيع 37900 تابلت علي جميع الإدارات التعليمية لتسليمها للطلاب

القليوبية إبراهيم سالم

أكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، أنه تم توزيع أجهزة التابلت اليوم علي جميع الإدارات التعليمية بالقليوبية، وسوف يتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى العام وفق خطة توزيع على مستوى المحافظة، تشمل جميع الإدارات التعليمية، حيث يتم التوزيع علي المدارس بعد تفعيل الأجهزة وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة.

وشهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بحضور سماح إبراهيم مدير المديرية، وسعيد ندا وكيل المديرية تسليم 37900 تابلت للصف الأول الثانوى العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالقليوبية تمهيداٌ لتسليمها على الطلاب بالمدارس.

وشددت مدير تعليم القليوبية، على تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالإدارات ومسئولى وحدة IT بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم التسليم بحضور عز الدين علام مدير التعليم ثانوي بالمديرية، والأميرة ولاء مديرة التوريدات بالمديرية، ومحمد حسن عطالله مدير مخازن المديرية.