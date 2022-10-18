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تدريب المرشحين للترقى بالمعاهد الأزهرية بأسوان على التغيرات المناخية

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:24 ص
تدريب المرشحين للترقى بالمعاهد الأزهرية بأسوان على التغيرات المناخية تدريب المرشحين للترقي بالمعاهد الأزهر ية بأسوان علي التغيرات المناخية
أسوان- صلاح المسن

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تابع محمود أحمد الوكيل الثقافي للإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان  التنمية المهنية للترقى للمعلمين المرشحين للترقى بمعاهد المنطقة بعنوان "التغيرات المناخية"،الذي يقام على مرحلتين من يوم 15 /10 حتى 20/10/2022 بقاعات التدريب بمعهد فتيات أسوان النموذجي.
 
من ناحية أخري، تابع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية،  سير الدراسة بمعهدي أسوان الإبتدائي النموذجي، وفتيات أسوان النموذجي الإعدادى الثانوي، حيث تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام الحصص، وتواجد المعلمين بحصصهم، والتأكيد على الالتزام بالمناهج الدراسية طبقا للخطة الموضوعة.
 
 كان ذلك برفقة الدكتور سيد حسن، مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، والشيخ عبدالرحيم جاد مدير التعليم الثانوي، وسيد طه مدير التعليم النموذجي، وحسن بحر مدير إدارة أسوان التعليمية.
 

 


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