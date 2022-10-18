تدريب المرشحين للترقى بالمعاهد الأزهرية بأسوان على التغيرات المناخية

من ناحية أخري، تابع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، سير الدراسة بمعهدي أسوان الإبتدائي النموذجي، وفتيات أسوان النموذجي الإعدادى الثانوي، حيث تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام الحصص، وتواجد المعلمين بحصصهم، والتأكيد على الالتزام بالمناهج الدراسية طبقا للخطة الموضوعة.

كان ذلك برفقة الدكتور سيد حسن، مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، والشيخ عبدالرحيم جاد مدير التعليم الثانوي، وسيد طه مدير التعليم النموذجي، وحسن بحر مدير إدارة أسوان التعليمية.