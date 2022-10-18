تحرير 514 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 514 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

كان وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تطبيق تلك الخطة التي يجب أن يلتزم بها جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات، مصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تلتزم تلك الجهات المذكورة، بتطبيق خطة ترشيد الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية.