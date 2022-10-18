باكستان: عمران خان يمنح حكومة شهباز شريف أيام للإعلان عن انتخابات مبكرة

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قال رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "حركة الإنصاف"، عمران خان، إنه سيمنح حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف بضعة أيام إضافية لتعلن عن إجراء انتخابات مبكرة قبل أن يخرج على رأس مسيرة لأنصاره نحو إسلام آباد، محذراً من أنه لن يؤجلها إلى ما بعد شهر أكتوبر.

جاءت تصريحات زعيم الحركة خلال مؤتمر صحفى فى إسلام أباد، بعد يوم من مفاجأة خصومه بفوز حزبه بأغلبية المقاعد فى الانتخابات الفرعية، بحسب ما نقلته صحيفة "دون" الباكستانية.

وقال خان،"إنني أمنحهم الحكومة وقتاً من أجل الوطن فقط"، "أكرر أنه لا يزال لديهم الوقت للإعلان عن الانتخابات، وإذا لم يفعلوا ذلك، فسوف أبدأ مسيرتي، واستعداداتي على وشك الانتهاء".

واتهم زعيم "حركة الإنصاف" منافسه السياسي وزعيم "الرابطة الإسلامية الباكستانية - ن"، نواز شريف، بمحاولة تأخير إجراء الانتخابات، قائلاً "إنه يخشى خوض الانتخابات بسبب شعبية حركة الإنصاف المتزايدة باستمرار"، وأكد أن شريف ينتظر تراجع موجة تأييد حركة الإنصاف قبل إجراء الانتخابات.

واستبعد إمكانية إجراء حوار مع الحكومة، التي وصف أعضاءها بـ "المجرمين".

وقال عمران إن حزبه أجرى مناقشة مفصلة حول "التعذيب أثناء الاحتجاز" الذي قال إن قادة الحزب تعرضوا له في السجون.



يذكر أن خان أطيح به بعد أن صوت البرلمان بحجب الثقة عن حكومته في أبريل الماضي، ويقود مؤخراً مسيرات ضخمة في أنحاء البلاد للضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة.