باراك وميشيل أوباما يدليان بصوتيهما مبكرا فى الانتخابات النصفية الأمريكية

أدلى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل بصوتيهما فى الانتخابات النصفية الأمريكية، الإثنين، ودعيا الآخرين على التصويت.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن أوباما قال فى تغريدة على تويتر مساء الاثنين: "ميشيل وأنا صوتنا مبكرا اليوم، وقد حان دوركم، لأن كل صوت مهم".

Michelle and I voted early today. Now it’s your turn. Check your voter registration or update it at https://t.co/XdZz4dhFSr, then make a plan to vote early or on Election Day. Because every vote matters. pic.twitter.com/b5vB4yjYbx