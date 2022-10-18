باراك وميشيل أوباما يدليان بصوتيهما مبكرا فى الانتخابات النصفية الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

أدلى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل بصوتيهما فى الانتخابات النصفية الأمريكية، الإثنين، ودعيا الآخرين على التصويت.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن أوباما قال فى تغريدة على تويتر مساء الاثنين: "ميشيل وأنا صوتنا مبكرا اليوم، وقد حان دوركم، لأن كل صوت مهم".

Michelle and I voted early today. Now it’s your turn. Check your voter registration or update it at https://t.co/XdZz4dhFSr, then make a plan to vote early or on Election Day. Because every vote matters. pic.twitter.com/b5vB4yjYbx — Barack Obama (@BarackObama) October 17, 2022

ونشر الرئيس الأمريكي الأسبق صورة له مع زوجته يحملان ملصقات " أنا صوّت" فى إحدى مراكز التصويت. كان التصويت المبكر قد بدأ الاثنين فى عدة ولايات من بينها ولاية ال أوباما إيلنوى، وأيضا فى جورجيا وميتشيجان. وتجرى الانتخابات النصفية الأمريكية رسميا فى الثامن من نوفمبر المقبل، وتشمل اختيار 33 من حكام الولايات وتصويت على كافة مقاعد مجلس النواب الأمريكي إلى جانب ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، ناهيك عن المجالس التشريعية للولايات وانتخابات محلية أخرى.

ويتوجه أوباما إلى مدينتي أتلانتا وديترويت للمشاركة فى فعاليات انتخابية فى الأسابيع الأخيرة من الانتخابات النصفية. وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإن الحزب الديمقراطى فى جورجيا قال فى بيان السبت الماضى إن أوباما سيحشد الدعم الانتخابى للمرشحين الديمقراطيين فى 28 أكتوبر. ولم يتضح أيا من المرشحين الديمقراطيين سيحشد لهم أوباما فى جورجيا، التي يوجد بها عدد من سباقات حامية على منصب الحاكم وعلى مقعد مجلس الشيوخ الأمريكى.

ثم سينضم أوباما إلى حاكمة ميتشيجان جريتشن وايتمر، والديمقراطى جارلين جيلكريست، فى فعالية حاشدة فى 29 أكتوبر، بحسب ما ذكر فريق وايتمر فى بيان. وتشهد ولايتا ميتشيجان وجورجيا سباقات تنافسية أيضا فى مجلس النواب، وبعضها يضم مرشحين جمهوريين نشروا مزاعم كذابة عن التزوير فى انتخابات 2020.