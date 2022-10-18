اليوم السابع
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انطلاق فاعليات الدورة 43 لمؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية بالقاهرة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:34 ص
انطلاق فاعليات الدورة 43 لمؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية بالقاهرة مؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية
كتبت آية دعبس

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انطلقت منذ قليل فاعليات الدورة الثالثة والأربعين، لمؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، والتي تستمر علي مدار ثلاث ايام بالقاهرة، والذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة رؤساء الإتحادات ووفود نقابية من ٥٢ دولة إفريقية، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
 
يشارك في الموتمر ما يقرب من 100 شخصية نقابية عمالية من القارة السمراء، وممثلون عن منظمة العمل الدولية،ومنظمة العمل العربية واتحاد النقابات العالمي. 
 
سوف يناقش المؤتمر قضايا العمل والتمنية والسلام الاجتماعي بدول القارة من خلال تقارير حول تطوير آليات التوظيف وتوفير العمل اللائق والاستثمار الأمثل للموارد والثروات الطبيعية للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة. 
 
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر خلال الجلسة الافتتاحية عرض سياسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية نحو التعافي من أزمة كوفيد 19، ومناقشة وضع الحماية الاجتماعية في أفريقيا في ظل وباء كوفيد 19 والدروس المستفادة الأساسية من "الاتحاد الأفريقي، و منظمة العمل الدولية، ودراسة السعة المالية لتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية للاقتصاد غير الرسمي. 
 
كما يشهد المؤتمر تكريم رواد العمل الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال ، اعترافا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج.
 
 

اتحاد العمال

منظة الوحدة النقابية الإفريقية

الاتحاد الافريقى



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