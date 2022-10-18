الناتو: أوكرانيا ستحصل على منظومات مضادة للطائرات المسيرة خلال أيام

كتب أحمد عرفة

أكد حلف الناتو، أن أوكرانيا ستحصل على منظومات مضادة للطائرات المسيرة خلال أيام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف حلف الناتو: سنزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي لمواجهة المسيرات.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القصف الروسي دمّر خلال أسبوع تقريبًا 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، بينما انقطع التيار عن مناطق عدة بما فيها كييف، بعد ضربات جديدة استهدفت منشآت للطاقة الثلاثاء.

وقال زيلينسكي على تويتر "منذ 10 أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد"، مضيفًا "لم يعد هناك مجال للتفاوض مع نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين".