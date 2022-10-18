المشدد 5 سنوات لشقيقين لسرقتهما شقة ليلا بالأسلحة البيضاء فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى ابراهيم يحيى رئيس المحكمة وبعضوية المستشار رشدى محمد على قاسم، والمستشار زين العابدين عبد المنصف، وسكرتير المحكمة كريم الجنادى، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من حضوريا " ف.س.ا" وغيابيا للمتهم "ص.س.ا" للمتهم بالسرقة مع حمل أسلحة بيضاء ومعاقبة المتهم الأول بالسجن سنة مع الشغل لتعاطية المخدرات.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 5056 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، ببلاغ من المجنى عليه " ع.م.ح"،يفيد بقيام المتهمين بسرقه الشقة محل سكنه، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه حال تواجد المجنى عليه " ع.م.ح" بالمعاش بمسكنه بمنطقة برج العرب فؤجى بيقام المتهمين " " ف.س.ا" سائق لودر شقيقة و"ص.س.ا" عاطل، بالدلوف إلى الشقة وسرقة عدد 4 ساعات يد وجهازين لاب توب واكسسورات فضية ومنقولات أخرى، وكان ذلك ليلا حال حملهما اسلحه بيضاء، وعقب تقنين الإجراءات لضبط المتهمين تم ضبط الاول وبحوزته المنقولات محل الواقعة أثناء قيادته سيارة وبإجراء تحليل المخدرات تبين تعاطية مخدر الحشيش، وتحرر محضر وبعرض القضية على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهمين.

كما قررت محكمة جنايات الإسكندرية،برئاسة المستشار وحيد صبرى رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بتأجيل محاكمة المتهم " م.م.م." إلى دور الانعقاد القادم وذلك لاتهامة فى اختلاس مال عام.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14915 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، بقيام المتهم باختلاس مال عام من محل عمله.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، قيام المتهم " م.م.م " مندوب مبيعات بشركة حلويات، بصفته من العاملين باحدى الشركات المساهمة شركة " ح.ال.ال" قام باختلاس مبلغ 179,337 جنيه، بعد أن تسلم البضائع من الشركة محل عمله فى بيع تلك المنتجات لتوزيعها على العملاء، ولم يقم بتوريد قيمتها إلى خزينه الشركة،وقام بتحرير فواتير اثبت فيها للبيع على غير الحقيقة،وعدم استلام العملاء تلك البضائع، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها على النيابة العامة،وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية قررت التأجيل لجلسة نوفمبر القادم للنطق فى الحكم.