المجلس الأوروبى يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو

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وافق المجلس الأوروبي، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو، فيما أعلن عمدة كييف ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الروسية على حي بوسط العاصمة إلى 4 أشخاص.

ففي بروكسل، وافق المجلس الأوروبي الاثنين على تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو، باعتبارها تدابير مساعدة إضافية في إطار آلية السلام الأوروبية لزيادة دعم قدرات القوات المسلحة الأوكرانية وصمودها.

وأضاف المجلس - في بيان - أنه "بذلك يكثف الاتحاد الأوروبي من مساعداته لأوكرانيا لتدافع عن عن سيادتها ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا وتحمي المدنيين من الحرب العدوانية الروسية المستمرة".

وذكر المجلس أن الحزمة الجديدة التي أقرها بقيمة 550 مليون يورو تمثل الشريحة السادسة من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا، ليرتفع بذلك "إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي في إطار آلية السلام الأوروبية لأوكرانيا إلى 3.1 مليار يورو".

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "التمويل الإضافي يعد دليلاً آخر على عزم الاتحاد على دعم القوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها ضد العدوان غير القانوني المتزايد"، مضيفاً أن "هجمات روسيا الأخيرة على المدنيين والبنى التحتية المدنية هي دليل على عدم احترام روسيا لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وتعهد بوريل أن يستمر دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مهما استغرق الأمر وطالما ظلت بحاجة إلى المساعدة.

وبحسب البيان، تتكون الشريحة الجديدة 490 مليون يورو مخصصة لشراء معدات عسكرية فتاكة لأغراض الدفاع، و10 ملايين يورو توفير معدات الحماية الشخصية، وأدوات الإسعافات الأولية، والوقود