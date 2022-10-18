المتهم بسرقة خزينة شركة بالهرم: انتظرت انصراف زملائى واستوليت على الأموال

كتب بهجت أبو ضيف

كشف المتهم بسرقة مبلغ مالي من خزينة فرع إحدى شركات الاتصالات بالهرم، أنه يعمل موظفا بفرع الشركة، ونظرا لمروره بضائقة مالية، قرر سرقة الخزينة، وأشار إلى أنه انتظر انصراف زملائه، وتمكن من فتح الخزينة، واستولى على مبلغ مالي، ثم استولى على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة، حتى لا يتم اكتشاف أمره، وأغلق فرع الشركة وانصرف عائدا إلى منزله.

أضاف المتهم أنه تخلص من جهاز تسجيل كاميرات المراقبة خلال عودته إلى منزله، بإلقائه بالطريق، وأنفق جزءا من النقود في سداد ديونه، وأرشد عن باقي المبلغ المسروق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض فرع إحدى شركات الاتصالات بالهرم لسرقة مبلغ مالي من خزينة الفرع.

بإجراء التحريات تبين أن موظف بفرع الشركة وراء سرقة 150 ألف جنيه لمروره بضائقة مالية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.