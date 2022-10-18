الكرملين: بوتين لم يعلن بعد انتهاء التعبئة

كتب أحمد عرفة

قالت الرئاسة الروسية، الكرملين، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يعلن بعد انتهاء التعبئة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، تدمير ثلاث محطات رادار أمريكية مضادة للبطاريات ومنظومة "إس 300 " فى منطقة "دونيتسك" شرقى أوكرانيا.

وأشار كوناشينكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم السيطرة على بلدة "جوروبيوفكا" فى مقاطعة "خاركوف" وإلحاق هزيمة كبيرة بوحدات اللواء العملية الأول للحرس الوطنى الأوكرانى.

ولفت إلى أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولات لنقل القوات المسلحة الأوكرانية فى اتجاه "كراسنوليمانسك"، وتم القضاء على 46 جنديا أوكرانيا.