اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:12 م
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القبض على شخص لقيامه بسرقة المساكن فى القاهرة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:45 م
القبض على شخص لقيامه بسرقة المساكن فى القاهرة سرقة منزل- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت  أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى وهاتف محمول ومتعلقات شخصية من داخلها.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة الجيزة).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر الباب"، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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أخبار الحوادث

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