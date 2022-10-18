اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: زيادة رسوم جلسات الغسيل الكلوى على نفقة الدولة تتحملها الوزارة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:11 م
الصحة: زيادة رسوم جلسات الغسيل الكلوى على نفقة الدولة تتحملها الوزارة أجهزة الغسيل الكلوى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والسكان ، زيادة قيمة المبالغ التي تتحملها المجالس الطبية المتخصصة مقابل جلسات الغسيل الكلوي إلى 500 جنيه بدلا من 325 جنيها، وذلك في ظل التزام الدولة المصرية، ووزارة الصحة والسكان بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
 
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرار يأتي نظرا لزيادة أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي بسبب المتغيرات العالمية، حيث قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، زيادة قيمة المبالغ التي تتحملها المجالس الطبية المتخصصة إلى 500 جنيه بدلا من 325 جنيها، وذلك بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة.
 
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والسكان، ستتحمل هذه المبالغ بشكل كامل من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة، وسيظل المرضى يتلقون الخدمة «مجانا».
  
كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، في وقت سابق إصدار 315 ألفا و941 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و333 مليون جنيه.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، لافتاً إلى مناظرة 117 مريضا بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة.

الصحة

الغسيل الكلوى

العلاج على نفقة الدولة

المجالس الطبية

تكلفة الغسيل الكلوى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الصحة ترفع قيمة تحمل المجالس الطبية لجلسات الغسيل الكلوى لـ500 جنيه

الأحد، 16 أكتوبر 2022 04:12 م

صحة المواطن أولوية.. تفاصيل إنشاء وحدة قسطرة القلب بأسيوط.. الأولى بمحافظات الصعيد.. تم إنشاؤها بتكلفة تصل لـ12 مليون جنيه.. تقدم خدمة طبية متميزة.. تخدم مرضى العلاج على نفقة الدولة والعلاج الاقتصادى.. صور

الأحد، 16 أكتوبر 2022 04:00 م

الصحة: إصدار 315 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 1.3 مليار جنيه فى سبتمبر

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 12:59 م

الحكومة: صدور 563 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الربع الثالث من 2022

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:25 م

الصحة: إصدار 340 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أغسطس

الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:01 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة