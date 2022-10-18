الصحة: زيادة رسوم جلسات الغسيل الكلوى على نفقة الدولة تتحملها الوزارة

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان ، زيادة قيمة المبالغ التي تتحملها المجالس الطبية المتخصصة مقابل جلسات الغسيل الكلوي إلى 500 جنيه بدلا من 325 جنيها، وذلك في ظل التزام الدولة المصرية، ووزارة الصحة والسكان بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرار يأتي نظرا لزيادة أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي بسبب المتغيرات العالمية، حيث قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، زيادة قيمة المبالغ التي تتحملها المجالس الطبية المتخصصة إلى 500 جنيه بدلا من 325 جنيها، وذلك بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة والسكان، ستتحمل هذه المبالغ بشكل كامل من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة، وسيظل المرضى يتلقون الخدمة «مجانا».

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، في وقت سابق إصدار 315 ألفا و941 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و333 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، لافتاً إلى مناظرة 117 مريضا بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة.