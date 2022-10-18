السجن المشدد 15 سنة لعاملين بتهمة الاتجار فى الحشيش والشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم، الثلاثاء، المتهم "ع.ع" عامل و"ر.ع"، عامل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو المخدر" جوهر ميثامفيتامين" والحشيش بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد أمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة قسم جرجا عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم جرجا ، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى مخدر الشابو " ميثامفيتامين'، والحشيش المخدر وترويجه على عملائهما من الشباب وأصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 3 أكياس من الشابو و25 طربة حشيش، كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة بقصد الاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.