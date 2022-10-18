اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

السجن المشدد 15 سنة لعاملين بتهمة الاتجار فى الحشيش والشابو بسوهاج

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:22 م
السجن المشدد 15 سنة لعاملين بتهمة الاتجار فى الحشيش والشابو بسوهاج المحكمة
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقبت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم، الثلاثاء، المتهم "ع.ع" عامل و"ر.ع"، عامل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو المخدر" جوهر ميثامفيتامين" والحشيش بدائرة قسم جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد أمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة قسم جرجا  عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم جرجا ، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى مخدر الشابو " ميثامفيتامين'، والحشيش المخدر وترويجه على عملائهما من الشباب وأصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.
وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 3  أكياس من  الشابو و25 طربة حشيش، كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة بقصد الاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 
 
 

سوهاج

جنايات سوهاج

حشيش

جرجا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة