الداخلية تنفذ 55927 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 71 قطعة سلاح نارى، و376 قضية مخدرات وتنفيذ 55927 حكما قضائيا متنوعا.

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

تم ضبط 71 قطعة سلاح نارى بحوزة 67 متهما.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات:

تم ضبط 376 قضية مواد مخدرة بإجمالى 432 متهم ضُبط خلالها الآتى:

. كمية من مخدر الحشيش وزنت (54,410 كيلو جرام).

. كمية من مخدر البانجو وزنت (111,765 كيلو جرام).

. كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,329 كيلو جرام).

. كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,515 كيلو جرام).

. كمية من مخدر الإستروكس وزنت (7,560 كيلو جرام).

. كمية من مخدر الشابو وزنت (5,632 كيلو جرام).

. كمية من مخدر الآيس وزنت (1,355 كيلو جرام).

. كمية من مخدر الأفيون وزنت (210 جرام).

. كمية من مخدر البودر وزنت (3,343 كيلو جرام).

. عدد (2067) قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (26) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجةتم ضبط 15 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (305) دراجات نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (212614) مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 15 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات الأمنية.