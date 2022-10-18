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"الجيزة": رصف الشوارع ورفع كفاءة أرصفة المشاه بعزبة القصبجى.. صور

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:00 م
"الجيزة": رصف الشوارع ورفع كفاءة أرصفة المشاه بعزبة القصبجى.. صور رفع كفاءة الشوارع بعزبة القصبجى
كتبت – مرام محمد

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واصلت محافظة الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع بعزبة القصبجى بحى جنوب، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للحى، وتنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة الشوارع والطرق والمحاور المرورية.

وشملت أعمال التطوير، رصف شوارع عزبة القصبجى بالانترلوك ورفع كفاءة الطرق وأرصفة المشاه، وذلك بمتابعة طه عبد الصادق رئيس حى جنوب.

وفى سياق متصل، تواصل محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطرق، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق برطس بمركز ومدينة أوسيم، فى إطار جهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحسين الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت جهود التطوير بمركز أوسيم، أعمال التجريد الدورية ورفع كفاءة لعدد من الطرق، حيث تم تمهيد واستعدال مناسيب طريق برطس، وتجريد وتسوية طرق ميدان الغنامية، وتجريد شارع الحرية، وذلك تحت إشراف فرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم، وبمتابعة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.

كما تواصل المحافظة أعمال تطوير وتوسعة ورصف جسر ترعة المنصورية، بدءا من الطريق الدائرى بمنطقة كفر غطاطى حتى الوحدة المحلية لقرية أبوغالب والطريق الأبيض بعرض 30 مترا، حيث تم البدء فى أعمال التجهيزات وفرد طبقة الدقشوم ورفع المخلفات لاستكمال أعمال التطوير.

 

 

إعادة تأهيل الشوارع بعزبة القصبجي
إعادة تأهيل الشوارع بعزبة القصبجي

 

رصف الشوارع ورفع كفاءة أرصفة المشاه بعزبة القصبجي
رصف الشوارع ورفع كفاءة أرصفة المشاه بعزبة القصبجي

 

أعمال رصف الشوارع بالانترلوك بعزبة القصبجي
أعمال رصف الشوارع بالانترلوك بعزبة القصبجي

 


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