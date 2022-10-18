التعليم تعلن حاجتها لمدير عام وإدارة الموهوبين والشئون التربوية بالديوان

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بصدد تكليف مديراً عام للإدارة العامة للموهوبين والتعليم الذكي، ومديراً عاماً للإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بديوان عام الوزارة، وذلك عن طريق التكليف بتسييير مهام الوظيفة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بالإعلان وفق قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، علي موقعها الرسمي، أن ذلك بناء علي تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لإعطاء فرصة لذوي الخبرات الشابة من الديوان والمديرية.

وأشارت الوزارة، أنه سوف يكون الاختيار علي هاتين الوظيفتين لكل من شاغل هذه الوظائف (الإدارة العامة للموهوبين والتعليم الذكي والمستهدف مدير إدارة الموهوبين بالديوان والمديرية ، والإدارة العامة لشئون القيادات التربوية والمستهدف مدير إدارة التدريب بالديوان بالمديرية).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، سيكون الإعلان جاري خلال أسبوعين من تاريخه وتقدم الأوراق بالإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والجهات التابعة بديوان عام الوزارة، مشيراً إلي أنه سيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلة فور تحديدها تليفونياَ.

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة عبارة عن:

- صحيفة موضحا بها التقارير والموبايل.

- إفادة من الشئون القانونية بالموقف من الجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

- صورة شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.