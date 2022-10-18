البرنامج التدريبى يستعرض التجارب الناجحة للتعاونيات بدول أفريقيا

كتب أحمد حسن

واصل البرنامج التدريبي الأفريقي الأول في مجال الإسكان التعاني، فعالياته ومحاضراته، اليوم الثلاثاء، بحضور بالعديد من شباب دول أفريقيا.

وقد بدأ البرنامج التدريبي بمحاضرة حول تبادل الخبرات ودراسة الحالة " التجربة الناجحة للتعاونيات في بلدك " قدمتها السيدة فلورنس أنجم من الكاميرون.

وقدم الجانب المصري، تجربة التعاونيات الناجحة في مشروع لؤلؤة بورسعيد التعاونى الاستثمارى، الذي يضم وحدات إسكان تعاونى وأخرى استثمارية بجانب أول مول طائر فى مصر ومجمع سينمات وأكبر ممشى تجارى يستهدف إعادة بورسعيد لتكون أكبر مركز ل " outlet " .

وأضاف المتدربون المصريون أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تطلق سياسة الاستثمار لدعم وحدات الإسكان التعاونى.

كما استعرض المتدربون المصريون، مشروع فرهاش فى حوش عيسى بمحافظة البحيرة، مؤكدين أنه مشروع متكامل يوفر فرص عمل وسكن فى نفس المكان بالتعاون مع صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم شراء المكن ومدرسة تعليم صناعى بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

وأشار المتدربون المصريون إلى أن هناك العديد من مشروعات الإسكان التعاونى بالمدن الجديدة مثل مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأكتوبر الجديدة والمنيا الجديدة وغيرها من المدن.

وأوضح المتدربون المصريون، أن هيئة تعاونيات البناء والإسكان تقوم بدور الوسيط بين الدولة وجمعيات الإسكان التعاونى لشراء الأراضي وترفيقها وتقديم جميع التسهيلات للجميعات من خلال الجهات المعنية.

كما عرضت وفود المتدربين الأفارقة من دول الكاميرون والمغرب وبوتسوانا وكينيا والكونغو ونيجيريا تجاربهم الناجحة في تعاونيات الإسكان وتعاونيات الزراعة وغيرها من التعاونيات.

كما ألقت جولى لابالم من كندا محاضرة بعنوان " الحكم الرشيد والإدارة "، تحدثت خلالها على الفرق بين الحوكمة والإدارة، وسمات الحوكمة الرشيدي وغيرها من الموضوعات ذات الصلة"، كما قدمت الدكتورة نيللي سيفا المدير الإقليمى للحلف التعاونى الأفريقى محاضرة حول تحليل الفوائد والمخاطر في مشروعات الإسكان التعاونى.