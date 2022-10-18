الأموال العامة تضبط شخص غسـل 10 ملايين جنيه فى الإسكندرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص "المقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا، إتجار فى النقد الأجنبى"، والمقضى فيها بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه" ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال، حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية.

وكشفت قوات الامن قيام المتهم بشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية، وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، والقيام بالمعاملات المالية، من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 10 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.