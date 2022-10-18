ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات للجلسة الثالثة على التوالى

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.354 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10163 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1939 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12500 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2214 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3165 نقطة.