اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 05:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية على صحراوى البحيرة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:55 م
إصابة 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية على صحراوى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب منذ قليل 19 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون فى البحيرة.
 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 19 شخصا  من العمال الزراعيين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون. 

تم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق..

 


 

 


اصابة عمال البحيرة

وادى النطرون

محافظة البحيرة

صحراوي البحيرة

حوادث البحيرة

مستشفى وادى النطرون



الموضوعات المتعلقة

محافظة الإسكندرية: السيطرة على حريق بمحل مشويات بحى وسط دون وقوع إصابات

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:10 م

مصرع فتاة وإصابة سيدتين فى حادث تصادم بمركز شبراخيت بالبحيرة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:56 ص

إصابة مزارع ونفوق ماشيته فى حادث تصادم سيارتين بمركز الوقف بقنا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:35 ص

اتهام سائق بشركة توصيل بالتسبب فى إصابة فتاتين بالشيخ زايد

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:31 ص

مصرع وإصابة شخصين صعقا بالكهرباء بملوى فى المنيا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:23 ص

إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم بالفيوم

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:20 ص

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات على ملكية منزل بحلوان

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:56 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة