إصابة 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية على صحراوى البحيرة

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 19 شخصا من العمال الزراعيين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.

تم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق..

