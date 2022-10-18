إصابة شخص إثر اصطدام القطار به فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب شخص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضه لحادث تصادم أثناء عبوره مزلقان السكك الحديد من مكان غير مخصص للمشاة بنطاق مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى بوصول " عاطف ع م " 58 عاما مقيم أبو طوالة دائرة المركز، مصاب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أثناء عبور المصاب مزلقان السكك الحديد أمام مكتب الصحة دائرة منيا القمح، من مكان غير مخصص للمشاة اصطدام به القطار، مما أسفر عن حدوث إصابته بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



على الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.