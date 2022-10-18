إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بقرية توماس وعافية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ20 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدد 7 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بقرية توماس وعافية، وذلك بمساحة 1487 متر مربع عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي استمرت في خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر 2022، وذلك بإزالة 604 حالة تعدى على أملاك الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوقها وممتلكاتها.

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة في المهد لعدد 3 حالات تعدي على أرض زراعية بطفنيس بالكيمان بمساحة 525 متر مربع، كما تم إزالة عدد 5 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بناحية ساحل القرايا على مساحة 1050 متر مربع تقريباً، وأيضا تم إزالة 5 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بقرية اصفون، منهم حالتين حفر لصب قواعد خرسانية، وثلاث حالات اسوار من الطوب الأبيض والاسمنت، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بقرية توماس وعافية



جانب من إزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية