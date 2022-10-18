إحباط محاولة تهريب طنين كوكايين من الإكوادور وسط مأكولات بحرية إلى بلجيكا

فاطمة شوقى

ضبطت الشرطة الوطنية الإكوادورية شحنة مكومة من طنين من الكوكايين مموهة في صناديق من المأكولات البحرية المجمدة عندما كان من المقرر شحنها في ميناء جواياكيل المتجه إلى بلجيكا.

وصف رئيس قسم مكافحة المخدرات في الشرطة ، بابلو راميريز، في مؤتمر صحفي أنه بفضل التفتيش مع كلاب مكافحة المخدرات، تم العثور على 1975 كتلة مستطيلة من الكوكايين، تزن كل منها حوالي كيلوجرام واحد، مخبأة في الداخل. 124 صندوقا ، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وبحسب تقديرات الشرطة، فإن قيمة هذه الشحنة في البلاد تقترب من 4 ملايين دولار في الإكوادور، وإذا وصلت إلى أوروبا ستصل إلى 140 مليون دولار.

ويعد ميناء غواياكيل أحد نقاط الخروج الرئيسية للكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة وأوروبا ، وفقًا لتقرير المخدرات العالمي الأخير الذي نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC ).

وضع نفس التقرير الإكوادور في المرتبة الثالثة في العالم التي تضبط أكبر عدد من المخدرات ، حيث وصلت إلى 210 أطنان في عام 2021 ، ولم تتجاوزها سوى كولومبيا والولايات المتحدة. بلغت مضبوطات المخدرات هذا العام في الإكوادور نحو 150 طنا ، وفقا لأحدث البيانات التي قدمتها الشرطة.

وأشار راميريز إلى أن الوجهات الرئيسية لشحنات المخدرات المرسلة من الإكوادور عبر شحن الحاويات هي هولندا وبلجيكا وإسبانيا والمكسيك.