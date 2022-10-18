أخلاقنا الجميلة.. شاب يعثر على 125 ألف جنيه ويعيدها لصاحبها بالغربية

سطر الشاب أيمن شوقي ابن قرية بلكيم التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية نموذجا فى الأمانة بعدما أعاد مبلغ 125 ألف جنيه لصاحبها عثر عليهم في حقيبة ملقاه على الطريق بالسنطة، وتبين أن المبلغ فقده شاب، وكان في طريقه لسداد المبلغ المفقود لشراء شقة سكنية بالقاهرة، رافضا أن يحصل على مكافاة مالية من صاحب المبلغ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة الشاب الأمين، وتفاعل عدد كبير من الاشخاص معربين عن شكرهم للشاب الامين لما سطره من نموذج للامانة وإعادة المبلغ لصاحبه.

وقال الشاب الأمين في تصريحات له، انه أثناء استقلاله توك توك على طريق قرية بلكيم لفت نظره حقيبة سوداء ملقاه على الطريق.

وأضاف أنه توقف بالقرب منها ونزل وقام بفتحها وعثر بداخلها على مبلغ مالي كبير وانتابته حالة من الذهول بسبب المبلغ الكبير، مضيفا انه اصطحب الشنطة وتوجه بها لمنزله وتبين أن المبلغ المالي اجماليه 125 ألف جنيه.

وتابع أنه قام بنشر بوست على صفحته الشخصية بانه عثر على حقيبة بها مبلغ مالي كبير، ووضع رقم هاتفه المحمول للتواصل معه من يستدل على صاحبها.

وأشار انه حريص كل الحرص على إعادة هذا المبلغ لصاحبه وكان يتابع بشكل مستمر الصفحة، وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي معها.

وأكد أنه تلقي اتصالا من شخص بانه فقد مبلغ مالي واعطاه اوصاف الحقيبة وقيمة المبلغ، وطمأنه بأن الحقيبة معه وطلب منه التواصل معه ومقابلته لتسليمه الشنطة.

وأوضح أنه سلمه الشنطة وطلب منه مراجعة المبلغ والتأكد منه، وبعد التأكد منه شعرت بأن الحياة عادت إليه مرة أخرى بعد استرداده امانته

وأشار أن صاحب المبلغ كان يجهز المبلغ للتوجه للقاهرة لسداد قسط الشقة، وكاد أن يفقد الامل في إعادة المبلغ المفقود مرة أخرى، مبينا أن صاحب المبلغ عرض عليه مكافاة مالية لكنه رفض الحصول على أي مقابل مادي.