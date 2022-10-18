أخبار مصر.. وزير الصحة يوجه بالتوسع فى تشغيل العيادات المسائية على مستوى الجمهورية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماع مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، لمناقشة ملفات العمل للعام المقبل 2023، وفقًا لخطط استراتيجية واضحة، وأهداف محددة، لضمان حصول المواطنين على أفضل خدمة طبية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، اطلع على محاور عمل الهيئة العامة للتأمين الصحى، والمؤسسات العلاجية، والإدارة المركزية للمؤسسة العلاجية غير الحكومية والتراخيص التى سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمعايير وآليات مُستحدثة.

وتابع، أن الوزير خلال الاجتماع أكد على أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين العائد المادى للفرق الطبية، وتحسين بيئة العمل للطبيب المصرى، بالإضافة إلى التأكيد على رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية، وذلك من خلال المشروعات الصحية التى يجرى تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

مجلس النواب يوافق على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب مقابل وديعة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.

ووافق المجلس على المادة (1) من مشروع القانون كما وردت فى مشروع الحكومة، وجاءت كالتالى:

المادة 1:

استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

وزير الإنتاج الحربى: بدء تحرك عدد من الأتوبيسات الكهربائية لشرم الشيخ.. صور

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة فى مجال إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص - ممثلاً في شركة MCV- لتوطين هذه الصناعة الحيوية داخل الشركات التابعة.

جاء ذلك في تصريحاتٍ إعلامية للوزير على هامش قيام وزارة الإنتاج الحربي بتسليم عدد من الأتوبيسات الكهربائية لوزارة التنمية المحلية، والتى ستستخدم لانتقالات ضيوف مؤتمر تغير المناخ COP 27.

وأوضح الوزير "محمد صلاح"، أن ذلك يأتى فى ضوء توقيع عقد اتفاق مشترك بين وزارتى الإنتاج الحربى والتنمية المحلية، مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة، لشراء عدد (70) أتوبيسا كهربائيا، وكذا عقد الاتفاق المشترك بين الوزارتين مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، لشراء عدد (40) أتوبيسا كهربائيا محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية، حيث تقوم الوزارة من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل MCV لإنتاج أول أتوبيس يعمل بالكامل بالكهرباء يتم تصنيعه فى مصر تحت اسم "SETIBUS".

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تعليم الجيزة": لن نقبل بإهانة المعلم ونقل أى طالب يعتدى ولى أمره على المدرسين

قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إن الحفاظ على كرامة المعلمين والأخصائيين وجميع العاملين بالمدارس ومديريها، أولوية أولى فى مختلف اهتمامات المديرية وقياداتها.

وأضاف في لقائه مع مديري المدارس الحكومية الرسمية بإدارة العمرانية التعليمية، أنه لن يقبل بإهانة أي معلم داخل أي مدرسة مهما كان السبب.

وأعلن في اللقاء الذي حضره سمية الخطيب وكيل المديرية، ومحمد عبد الله أمين عام نقابة المعلمين، وبدوي علام رئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة، أنه أصدر أمرا إداريا بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي على أي طالب يعتدي ولي أمره على معلم، ورفع الأمر إلى مجلس أمناء المدرسة للنظر فى نقل الطالب على الفور خارج المدرسة، حفاظا على هيبة المعلم والرسالة السامية التي يقدمها للطلاب، ونظرا لتكرار الأحداث المؤسفة من جانب بعض أولياء الأمور ضد بعض المعلمين.

أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية بـ 5 جنيهات وقت صياغة هذه السطور مع فتح التداول على الذهب، ويسجل سعر الذهب اليوم مستوي 1110 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين شهد السوق المحلي للذهب عدة تغيرات كبيرة على مدار الأيام الماضية لتسجل الأسعار تذبذب واضح بين الصعود والهبوط.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 950 جنيها.

عيار 21 سجل 1110 جنيهات.

عيار 24 سجل 1270 جنيها.

الجنيه الذهب 8810 جنيهات.