اليوم السابع
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آخر أعمال رصف الطرق الداخلية لتسهيل حركة المرور فى 11 محافظة.. صور

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:35 ص
آخر أعمال رصف الطرق الداخلية لتسهيل حركة المرور فى 11 محافظة.. صور رصف الطرق الداخلية بالمحافظات
كتب على عبد الرحمن

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وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظات ، والوقوف على نسب التنفيذ ودفع وتيرة منظومة العمل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.
 
وفى هذا السياق نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، جهود محافظات: "دمياط وأسيوط ومطروح والقليوبية والإسكندرية والمنيا والمنوفية وبورسعيد والغربية وكفرالشيخ والأقصر"، لاستكمال تنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية لتسهيل حركة المرور و الحفاظ على سلامة المواطنين.

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أكد سعى الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى الانتهاء من مراجعة مدى جاهزية القرى التى يمكن افتتاحها رسمياً وتشغيل المبانى والمنشآت التى تم إنشاءها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خاصة فيما يتعلق بتوصيل المرافق والتعاقد على العدادات والتأثيث والفرش وتوفير الموارد البشرية ضماناً لتشغيل هذه المنشآت والمبانى الخدمية الجديدة وسرعة دخولها الخدمة وتذليل أى معوقات وتقديم كافة التصاريح والموافقات المطلوبة فى هذا الشأن .

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