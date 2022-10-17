ولى عهد الكويت للوزراء الجدد: أهمية تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة

وقال ولي العهد الشيخ مشعل الصباح عقب أداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف اليمين الدستورية، بمناسبة تعيينهم اليوم الاثنين، أن أولويات القيادة السياسية في الكويت هي حفظ أمن الوطن والمواطن وتنفيذ المشاريع التنموية والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين ومعالجة الشؤون الاقتصادية والاستثمارية ومكافحة الفساد وملاحقة المفسدين وغيرها من القضايا والملفات ذات الاهتمام.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف، أن الحكومة ستقوم بتسخير كل الطاقات من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين من خلال العمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح في جميع مناحي الحياة وفق الأولويات التنموية الملحة مع التأكيد على أن التعاون الإيجابي البناء مع مجلس الأمة وكافة أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني به سيكون الركيزة الأساسية لتحقيق الصالح العام وتنفيذ الإنجاز المأمول.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزراء الجدد هم طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية- براك علي براك الشيتان نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء- الدكتور بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط- عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب- عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار- الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة- الدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة- الدكتور حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي- سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية- عبدالعزيز ماجد عبدالعزيز الماجد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة- عبدالعزيز وليد عبدالله المعجل وزير دولة لشؤون البلدية- عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع- عمار محمد عمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني- مازن سعد علي الناهض وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- مي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة، حيث أدوا اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

ومن المقرر أن يفتتح غدا الثلاثاء ولي العهد الكويتي دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة الكويتي.