وكيل وزارة الري بسوهاج: إجراءات سريعة لمنع عبور طلاب من أعلى ماسورة مياه

كتب محمد شعلان

أكد المهندس مجدي ابراهيم، وكيل وزارة الري بمحافظة سوهاج، وجود كوبرين على بعد 400 متر من "ماسورة مياه" التي يستخدمها طلاب أحدى المدرس كوسيلة للعبور على ترعة بإحدى قرى مركز جرجا، موضحا أن الماسورة تبعد عن المدرسة 500 متر ولكن المواطنين يستسهلون العبور من ماسورة المياه.

وأضاف المهندس مجدي ابراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنهم اتخذوا اجراءات سريعة لإزالة الخطر عن أبناءنا الطلاب وبنوا حائط لمنع الخطر عن الطلبة، مشيرا إلى أنهم بدأوا في بناء الحائط منذ السبت الماضي بعد انتشار صور الطلاب وهم يعبرون ماسورة المياه للوصول للمدرسة.

واستكمل: "كان معمول حائط طوب على هذه الماسورة من سنة والأهالي هدوا الحائط وبدأوا يستخدموا الماسورة من جديد، والناس بتستهل المرور وعايزين نحافظ على ارواح اهالينا"، مشيرا إلى أن الحائط الان تحت المتابعة المستمرة لحين عمل "مشاية" هامة لتيسير على الاهالي في ظل مبادرة حياة كريمة.