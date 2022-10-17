وكالة الطاقة الدولية: توترات الأسواق العالمية ستستمر حتى عام 2023

فاطمة شوقى

قالت الوكالة الدولية للطاقة (iea)، إن من المقرر أن يستمر التوتر الحالي في أسواق الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم حتى عام 2023، حيث يؤدي الانخفاض الحاد في الإمدادات الروسية إلى أوروبا إلى تكثيف المنافسة العالمية على واردات الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لآخر تقرير ربع سنوي عن سوق الغاز.

وذكرت الوكالة، أن "منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي أصبحت ممتلئة الآن بنسبة تزيد عن 90٪ كما في المتوسط، مما يوفر بعض الطمأنينة من ناحية فصل الشتاء المقبل، لكن لا تزال هناك مخاطر بالنسبة لأوروبا في حالة حدوث اضطرابات جديدة بالإمدادات أو موجات برد قاسية، وفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشارت (iea) إلى أنه "بالنظر إلى المستقبل، فإن نقص الإمدادات الروسية والزيادة المتوقعة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال الصيني، سيجعل من الصعب ملء مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي بمجرد انتهاء موسم التدفئة".