اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:24 م
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هل تشعر ببرودة جسمك بشكل مفاجىء؟.. 4 أسباب وراء ذلك أبرزها الأنيميا

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:00 م
هل تشعر ببرودة جسمك بشكل مفاجىء؟.. 4 أسباب وراء ذلك أبرزها الأنيميا فقر الدم
كتبت فاطمة ياسر

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بعض الأشخاص يتعرضون للشعور ببرودة في الجسم دون سابق إنذار، أي بشكل مفاجيء، وهذا الأمر يعد علامة علي الإصابة بمرض ما في حالة استمراره وتكرار هذا الأمر لفترة طويلة. 
 
وحول ذلك قدم موقع “HEALTHLINE” أبرز وأهم الأسباب المؤدية للشعور ببرودة الجسم بشكل مفاجيء، ومنها: 

-الأنيميا: 

يشعر الشخص المصاب بفقر الدم أو الأنيميا بشكل عام ببرودة شديدة تحدث في الجسم بطريقة مفاجئة، وهذا المرض السبب فيه التعرض لنقص في كريات الدم الحمراء، وانخفاض نسبة الحديد بالجسم. 

- نقص فيتامين بـ12:

قد يكون السعور ببرودة الجسم بشكل مفاجيء علامة علي الإصابة بنقص في فيتامين ب12، ولذا عليك تناول الأطعمة التي تحتوي علي هذا الفيتامين من لحوم حمراء، ودجاج والأسماك، والبيض، والبنجر. 

- علامة علي الإصابة بأمراض الكلى:

عندما تتعرض الكلي للإعاقة في  طرد الأملاح والمعادن وغيرها من المواد الضارة عن طريق عملية التبول ويكون الناتج عن هذا الأمر هو تعرض الكلي لمشكلة صحية، فيتعرض الشخص لإنخفاض حاد في درجة حرارة الجسم، ولذا يزداد الشعور بالبرد. 

- قصور الغدة النخامية:

يعد من  الأمراض التي تزيد من شعورك بالبرد المفاجئ، لعدم إنتاج الغدة النخامية ما يكفي من الهرمونات،  وقد تكون السبب أيضا في زيادة الإصابة بفقدان الوزن الشديد  والغير مبرر. 

- تناول بعض الأدوية المسببة لبرودة الجسم:

عند تناول بعض الأدوية يزداد فرص الإصابة ببرودة الجسم، ومن ضمن هذه العلاجات والأدوية  علاجات القلب والسرطان، الشعور بالبرودة والغثيان والدوخة والتعب. 
 

برودة الجسم

أسباب برودة الجسم

الانيميا من أسباب برودة الجسم



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