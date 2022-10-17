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نقر محكمة السادات لشؤون الأسرة التابعة لشبين الكوم إلى مقر جديد

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:41 م
نقر محكمة السادات لشؤون الأسرة التابعة لشبين الكوم إلى مقر جديد محكمة - أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين قرار وزارة العدل بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة السادات لشؤون الأسرة التابعة لمحكمة شبين الكوم الإبتدائية، إلى المقر الجديد بمحكمة السادات الجزئية، بدلًا من المقر الحالي اعتبارا من الغد.
 
صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، رقم 13 لسنه 1968 وتعديلاته وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، كذلك على القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محاكم الأسرة كذلك على قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004، بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسويه النزاعات الأسرية.
 
نص القرار
نص القرار

 

نص القرار 2
نص القرار 2

 

 


وزارة العدل

محكمة السادات الجزئية

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المنوفية

أخبار المحاكم

أخبار الحوادث

محكمة السادات لشؤون الأسرة



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