اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

نائبة وزير الخارجية الأمريكي تبحث العلاقات الثنائية مع موريتانيا

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:00 ص
نائبة وزير الخارجية الأمريكي تبحث العلاقات الثنائية مع موريتانيا نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصلت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، على رأس وفد رفيع المستوى من بلادها إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط الأحد.

وذكرت الخارجية الموريتانية أن الزيارة التي تستهل بها فيكتوريا نولاند جولتها في المنطقة، مناسبة لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والقضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبلت الدبلوماسية الأمريكية في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، من طرف السفيرة العالية يحي منكوس الأمينة العامة لوزارة الخارجية وبعض كبار المسؤولين في الوزارة.

 


موريتانيا

العلاقات الثنائية مع موريتانيا

امريكا

اخبار موريتانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة