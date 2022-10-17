نائبة وزير الخارجية الأمريكي تبحث العلاقات الثنائية مع موريتانيا

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وصلت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، على رأس وفد رفيع المستوى من بلادها إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط الأحد.

وذكرت الخارجية الموريتانية أن الزيارة التي تستهل بها فيكتوريا نولاند جولتها في المنطقة، مناسبة لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والقضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبلت الدبلوماسية الأمريكية في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، من طرف السفيرة العالية يحي منكوس الأمينة العامة لوزارة الخارجية وبعض كبار المسؤولين في الوزارة.