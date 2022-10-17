اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:47 م
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مصرع عامل أثناء عمله بمصنع لتعبئة إسطوانات الغاز بالبحيرة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:02 م
مصرع عامل أثناء عمله بمصنع لتعبئة إسطوانات الغاز بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى عامل مصرعه إثر سقوط أسطوانة غاز عليه أثناء عمله داخل مصنع لتعبئة الغاز بمركز كفر الدوار بالبحيرة. 

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين  مصرع "م.ع م" 50 عاما-  عامل  مقيم كفر الدوار  إثر وقوع اسطوانة غاز خلال عمله بمصنع تعبئة الغاز بمركز كفر الدوار. 

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة  العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 

 

 


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