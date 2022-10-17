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مصدر أمنى: جماعة الإخوان الإرهابية فبركت عدة مقاطع فيديو بهدف إثارة البلبلة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:10 م
مصدر أمنى: جماعة الإخوان الإرهابية فبركت عدة مقاطع فيديو بهدف إثارة البلبلة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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أكد مصدر أمنى أن مقاطع الفيديو التى تداولتها مؤخراً جماعة الإخوان الإرهابية بقنواتها وصفحاتها التابعة لها على مواقع التواصل الإجتماعى مفبركة وقديمة وسبق نشرها منذ عدة سنوات.. ويأتى ذلك بهدف محاولة إثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية على غير الحقيقة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.

وزارة الداخلية

جماعة الاخوان الارهابية

اخبار الحوادث

مواقع التواصل الاجتماعى

فبركة فيديوهات



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