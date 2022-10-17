اليوم السابع
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مستشار رئيس الوزراء تكشف لـ"تليفزيون اليوم السابع" تفاصيل المؤتمر الاقتصادى

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 09:08 م
مستشار رئيس الوزراء تكشف لـ"تليفزيون اليوم السابع" تفاصيل المؤتمر الاقتصادى الزميلة هند مختار مسئول ملف مجلس الوزراء

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كشفت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لـ" تليفزيون اليوم السابع" مع الزميلة هند مختار مسئول ملف مجلس الوزراء، تفاصيل الاستعدادات النهائية للمؤتمر الاقتصادى الذى كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقرر عقده في الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر الجاري.
 
وقالت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن المؤتمر يستعرض الوضع الاقتصادى بحقائق وأرقام مبسطة يتم عرضها والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى واستعراض لأبرز الحلول الأجل والمستهدفات التي سيتم وضعها كخارطة طريق للفترة المقبلة.
 
وأشارت إلي أن جلسات المؤتمر على مدار 3 أيام اليوم الأول سيتم التطرق للوضع الاقتصادى والتحديات واليوم الثانى للمؤتمر سيتم تخصيص جلسات به عن القطاع الخاص ودور القطاع الخاص ، واستعراض وثيقة سياسة ملكية الدولة والنسخة النهائية لها ومناقشتها بجانب التطرق لدور الصندوق السيادي ودوره وجلسة أيضا لوزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط عن التمويل المتاح للقطاع الخاص بجانب جلسة عن  البورصة والرقابة المالية.
 
وتابعت الدكتورة جيهان صالح في تصريحاتها لـ"تليفزيون اليوم السابع"، إنه منذ إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بتلقى المقترحات والرؤي حول يتم رصد هذه المقترحات وعرضها في الجلسات الخاصة بالاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى.
 
 
 

المؤتمر الاقتصادى

مجلس الوزراء

جيهان صالح

مستشار رئيس الوزراء

الشئون الاقتصادية



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