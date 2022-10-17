مراجعة أعمدة الإنارة ومخرات السيول.. تعرف على استعدادات الجيزة لفصل الشتاء

كتبت – مرام محمد

تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال موسم سقوط الأمطار والسيول والتغيرات المناخية، التي قد تشهدها البلاد خلال فصل الشتاء، لتفادي غرق الشوارع والطرق وضمان سلامة المواطنين.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أهم استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال فصل الشتاء.

-تفعيل دور لجان المتابعة والرصد للمرور على شبكات بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من إتمام عمليات الصيانة والتطهير اللازمة لها.

-مراجعة محطات الصرف الصحى للتأكد من عملها لكامل طاقتها.

-تحديد 200 نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفوري معها من خلال 600 معدة وسيارة شفط.

-تجهيز النقاط الساخنة بـ2216 بالوعة لصرف مياه الأمطار لتصريف المياه على شبكات الصرف الصحى ومنع تراكمها بالميادين والطرق ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق.

-تشكيل لجان لمراجعة كفاءة سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار وبالوعات وشبكات الصرف ومخرات السيول وشبكات الإنارة.

-التوسع فى تركيب بالوعات صرف الأمطار خاصة بالشوارع الجاري تطويرها.

-رصد الشوارع التى تحتاج لبالوعات إضافية لدعمها.

-مراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضاري وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع، ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه.

-إعداد خطة للطوارئ لعمل كافة المنشآت الحيوية والاستراتيجية وتوفير مولدات كهرباء لسرعة التوجه لمناطق الانقطاعات، تجنبا لأى حدث طارئ.

-الانتهاء من أعمال ترميم وتدبيش وتطهير مخرات السيول.

-تنفيذ الأعمال الصناعية من بحيرات صناعية وحواجز لمنع وصول المياه إلى الوادى والكتل السكنية.

-تنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط المتوقعة.