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محكمة عراقية تقضى بالإعدام بحق قيادى داعشى لاشتراكه فى عمليات إرهابية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:45 ص
محكمة عراقية تقضى بالإعدام بحق قيادى داعشى لاشتراكه فى عمليات إرهابية تنظيم داعش
كتب أحمد جمعة

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قضت محكمة عراقية، الإثنين، بالإعدام بحق قيادي فى تنظيم داعش الإرهابى لاشتراكه فى عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقى أن محكمة جنايات الكرخ قضت بالإعدام بحق ما يسمى (أمير بيت المال) والمسؤول عن توزيع الكفالات الشهرية على عناصر التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن قرار المحكمة جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق.

وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الأربعاء الماضى، اعتقال خلية إرهابية كانت تحاول القيام بعمليات تمويل لعصابات داعش.

وقال الجهاز فى بيان إن "قوة من جهاز الأمن الوطني وبعد الحصول على الموافقات القضائية تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية كانت تحاول القيام بعمليات تمويل لعصابات داعش الإرهابي".

 

 


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