اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية في حي ومحور الـ47 و 4 ميادين جديدة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:48 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية في حي ومحور الـ47 و 4 ميادين جديدة محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال في حي ال47
كفر الشيخ –محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بحي ومحور ال47، من توسعة، تمهيداً لأعمال الرصف، و كما تفقد الأعمال الجارية بالميادين الاربعة الجاري انشاؤها، ميدان ال47، وميدان الانشاء والتعمير، وميدان سيدي طلحه، وميدان سعد زغلول.

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال توسعة الطرق الجاري العمل بها، ومن الميادين الاربعة، لتظهر عاصمة المحافظة بالصورة المثلى.

محافظ كفر الشيخ يتفقد الميادين
محافظ كفر الشيخ يتفقد الميادين

 

الاعمال الجارية ب47
الاعمال الجارية ب47

 

الاعمال الجارية بحي ال47
الاعمال الجارية بحي ال47

 

الاعمال الجارية بميدان ال47
الاعمال الجارية بميدان ال47

 

جانب من تفقد توسعة الشوتارع
جانب من تفقد توسعة الشوتارع

 

جانب من الاعمال الجارية
جانب من الاعمال الجارية

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

ميادين

رصف الطرق

سعد زغلول

سيدي طلحة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة