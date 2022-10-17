محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية في حي ومحور الـ47 و 4 ميادين جديدة

كفر الشيخ –محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بحي ومحور ال47، من توسعة، تمهيداً لأعمال الرصف، و كما تفقد الأعمال الجارية بالميادين الاربعة الجاري انشاؤها، ميدان ال47، وميدان الانشاء والتعمير، وميدان سيدي طلحه، وميدان سعد زغلول.

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال توسعة الطرق الجاري العمل بها، ومن الميادين الاربعة، لتظهر عاصمة المحافظة بالصورة المثلى.



محافظ كفر الشيخ يتفقد الميادين



الاعمال الجارية ب47



الاعمال الجارية بحي ال47



الاعمال الجارية بميدان ال47



جانب من تفقد توسعة الشوتارع