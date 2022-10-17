محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال توسعة الطرق والمحاور وإنشاء 3 كباري وأعمال التشجير

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، عددًا من المناطق الجارى تطويرها غرب وشرق المحافظة، إضافة للأعمال الجارية فى إنشاء كوبرى المرور، وكوبرى محور الـ47، للقضاء على مشكلة التكدس المرور، وأحداث انسيابية مرورية بمنطقة القنطرة البيضاء، وبموقف كفر الشيخ العام، وتفقد أعمال التطوير التى يشهدها ميدان الملك عبدالله، بما يليق بمدخل المحافظة من ناحية كمين القرضا، إضافة لتفقد أعمال إنشاء كوبرى كفر عسكر بحضور المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد.

كما تفقد الأعمال الجارية لزراعة الأشجار بمدخل موقف كفر الشيخ العمومى من ناحية طنطا، إضافة لزراعة الأشجار من بداية مدخل المحافظة من ناحية مدخل القرضا حتى موقف كفر الشيخ، موجها بالتوسع فى زراعة الأشجار المثمرة.

كما تفقد الأعمال الجارية بشارع الزهيرى الممتد من حى القنطرة حتى رافد الطريق الدولى الساحلي" كفر الشيخ بلطيم"، وانشاء حارات تهدئة السرعة عند المداخل والمخارج، كما تفقد المحور الجديد الممتد من كفر عسكر حتى طريق ابو عمر، ليربط بين رافد الطريق الدولى برافد طريق كفر الشيخ طنطا.

وتفقد محافظ كفر الشيخ طريق الصوالحة الجارى توسعته ورصفه، ليكون اتجاها واحداً من المتجهين من مدينة كفر الشيخ إلى المحلة الكبرى ومراكز بيلا والحامول وبلطيم وقرى كفر الشيخ، وطريق أبو الطيب بالقنطرة البيضاء، الاتجاه المخصص للقادمين من المحلة وبيلا والحامول، والمتجه للموقف العمومى ووسط مدينة كفر الشيخ وأحيائها.



اعمال انشاء الكوبري



الاعمال الجارية لانشاء كوبري المرور



انشاء كوبري كفر عسكر



تفقد أعمال التشجير



تفقد اعمال الرصف



تفقد الاعمال الجارية



جانب من اعمال التفقد



كوبري كفر عسكر



متابعة انشاء كوبري المرور