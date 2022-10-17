اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يهنئ الفائزين بالمراكز الأولى فى بطولة الجمهورية للجودو.. صور

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:52 م
محافظ سوهاج يهنئ الفائزين بالمراكز الأولى فى بطولة الجمهورية للجودو.. صور بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أبناء سوهاج الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت 12 سنة، والتي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 1100 لاعب ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن اللاعبين الفائزين في المسابقة كل من " اللاعب مروان الأسد مواليد 2011 لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بسوهاج بمرحلة الناشئين، بالمركز الأول، والميدالية الذهبية بالبطولة وزن 33 ك، كما فاز اللاعب مروان خليفة بالمركز الأول الميدالية الذهبية وزن 30 ك، وفاز اللاعب مروان يحيي بالمركز الثالث الميدالية البرونزية وزن 50 ك، وكذلك فازت اللاعبة رحمه إسماعيل بالمركز الثالث الميدالية البرونزية وزن +62 ك.
 
ووجه وكيل الوزارة الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه الدائم لأنشطة الشباب والرياضة بالمحافظة، كما وجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إتاحة الفرصة للمشاركة في كافة الفعاليات المحلية والدولية.
 
بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو (1)
بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو (1)

 

بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو (2)
جانب من فعاليات البطولة  

 

بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو (3)
بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو (3)

 

بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو (4)
المكرمين

 

بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو (5)
 
جانب من فعاليات البطولة  

 

 


سوهاج

محافظ سوهاج

محافظة سوهاج

الجودو

الشباب والرياضة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة