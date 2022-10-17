محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق 23 وبربخة ترعة جانبية مجيريا

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير وتوسعة طريق( 23) " أشمون - كفر السيد- سمادون ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى كون الطريق هام وحيوى يخدم أهالى أشمون وسيساهم في تحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

حيث تابع محافظ المنوفية أعمال بربخة وتغطية ترعة جانبية مجيريا بطول 2.600 كم بداية من القنطرة البيضاء بأشمون وحتى الطريق الإقليمي بطول 11 كم وذلك لتوسعة الطريق ، وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم الإنتهاء من رصف ما يقرب من 6 كيلو متر من الطريق وجارى توريد طبقة الأساس بها والبدء في الأعمال المتبقية ، وشدد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة الإسراع في نقل الأعمدة التى تعوق الأعمال بطول الطريق لنهو الأعمال وفق التوقيتات المقررة .

وخلال تفقده استمع محافظ المنوفية لمطالب عزبة السلامية ، مطالبين بإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي ,يتضررون من عدم وجود خدمة الصرف الصحي ، وعلى الفور كلف المحافظ الجهات المختصة ببحث المطالب والعرض عليه لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك وحفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام، كما وجه المحافظ بعقد لقاء غداً بالأهالى بمكتبه وتوفير سيارة لنقلهم إلى الديوان العام لاتخاذ حلول فورية وسريعة لمطالبهم واحتياجاتهم.

وفى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لموقف إرتفاع منسوب مياه النيل، تفقد محافظ المنوفية تجهيزات معسكر الإيواء بعزبة التاج القبلية بقرية دلهمو بمركز أشمون للوقوف على مدى جاهزيته تحسبا لحدوث أى تضررات للأهالى فى حال ارتفاع منسوب مياه نهر النيل المحتمل وإزالة أى معوقات ، وذلك في إطار الإستعداد التام وبالتنسيق الكامل مع جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن الإجتماعى ، حيث تفقد المحافظ المخيمات بالمعسكر والذى يضم (15) خيمة وبطاقة استيعابية (60 ) سرير ومزود بكافة المتطلبات والاحتياجات الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والوقوف بجانبهم في ظل الأزمات، وذلك بحضور ممثلى الصحة والطب البيطرى والتضامن الإجتماعى لتقديم اللازم في هذا الشأن.

وقد أكد محافظ المنوفية على أنه تم حصر كافة الأراضي المتضررة من جراء ارتفاع منسوب المياه وجارى التنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية بشأن إعفاء المزارعين المتضررين من دفع القيمة الإيجارية ، وذلك ضمن سلسلة إجراءات عاجلة يتخذها المحافظ لتقديم الدعم والرعاية الكاملة للأهالى، ومشيراً إلى أن هناك متابعات مستمرة وعلى مدار الساعة لطبيعة الموقف ورصد أي تغيرات في منسوب مياه نهر النيل بالمنطقة للتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، ومؤكداً حرصه على الوقوف بجانب الأهالى وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.