محافظ أسوان يكلف بسرعة تسليم شبكات المرافق بالإسكان المميز فى المحافظة

أسوان - صلاح المسن

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بعقد اجتماع تنسيقى مع مسئولى الشركات والجهات المختصة للإسراع بمعدلات تسليم شبكات المرافق المتبقية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للتشغيل والصيانة، مع نهو كافة الملاحظات التى تم رصدها للتسليم النهائى للمشروع فى أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك فى إطار متابعته المتواصلة للمشروعات السكنية والخدمية والبنية التحتية بحى اللوتس "الإسكان المميز" للوقوف على معدلات الإنجاز.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد، على أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان لتلافى ملاحظات التشطيبات النهائية أو خارج الوحدات السكنية بواسطة الشركات المنفذة فى أسرع وقت ، بجانب مراجعة الإستعدادات لطرح المشروعات الأخرى كالمدرسة الأهلية ومحطة الوقود ومبنى المول التجارى لخدمة التجمع السكنى، بالإضافة إلى دفع رتسريع وتيرة العمل لتنفيذ مكتب بريد ومسجد اللوتس حتى يتوازى مع نهو المشروع كاملاً بنهاية العام الحالى، موضحة بأنه تم حتى الآن تسليم نحو 1450 وحدة سكنية سكنية من إجمالى المستهدف بواقع 2400 وحدة سكنية ، فيما تم تسكين 900 وحدة سكنية فعلياً، وجارى إستكمال الإجراءات اللازمة لتسليم باقى الوحدات تدريجياً، تواكباً مع نهو الأعمال المتبقية سواء فى الإنشاءات أو التشطيبات أو المرافق العامة أو اللاندسكيب أو الحدائق للكومباوند الجديد بالكامل.