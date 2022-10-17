لو بتحب تناول الطعام الحار طوال الوقت.. اعرف الأسباب

كتبت إيناس البنا

كثير من الناس يعشقون تناول الطعام الحار عندما يعانون من نزلة برد أو انفلونزا، ولكن هناك أناس يتوقون إلى تناول الطعام الحار طوال الوقت وقد يرجع ذلك إلى عدة أسباب لذلك.

لا بأس من تناول الطعام الحار من حين لآخر، لكن تناوله طوال الوقت يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، يمكن أن يسبب عسر الهضم والحموضة والعديد من المشاكل الأخرى، لذلك ينصح بتناول الأطعمة الحارة في بعض الأحيان فقط.

ومع ذلك، إذا كنت تعرف أسباب الرغبة الشديدة لديك، فيمكنك العمل على حل هذه المشكلة لتقليل الرغبة الشديدة ويمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

وفقا لموقع " verywellhealth "، ألقى نظرة على الأسباب التي قد تكون وراء سبب رغبتك في تناول الطعام الحار طوال الوقت.

الحمل:



الحمل يجعلك تشتهي أنواعًا مختلفة من الطعام وليس بالضرورة الطعام الحار فقط، تحب الكثير من النساء الحوامل تناول الحلويات والشوكولاتة والأطعمة الحارة من بين أشياء أخرى، قد تكون هذه الرغبة الشديدة بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم أو بعض المواد الكيميائية الموجودة في الطعام المفضل.

الطقس البارد:



عندما يصبح الطقس بارداً، يتوق الكثير من الناس إلى الطعام الحار، تحتوي الكثير من الأطعمة الحارة على مادة الكابسيسين مما يحفز الشعور بالدفء في الجسم مما يساعد على منع البرد.

الاكتئاب:



عندما يصاب الفرد بالاكتئاب، قد يتوق إلى الطعام الحار، يمكن أن يعمل الطعام كمضاد للاكتئاب ويمكن أن يساعد في علاج الأعراض الخفيفة للاكتئاب، ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من هذه الحالة ، فمن الأفضل أن تستشير طبيبًا متخصصًا.

التهاب الأنف:



إذا كنت تعاني من التهاب الأنف، سيلان الأنف واحتقان الأنف والعطس كلها أعراض للحالة، يمكن أن يساعد الطعام الحار في تقليل الأعراض ، وبالتالي ، قد يبدأ الفرد في اشتهاء مثل هذا الطعام.