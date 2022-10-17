كامل أبو على: المؤتمر الاقتصادي فرصة جادة لمناقشة النهوض بصناعة السياحة

كتب محمد أسعد

قال رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري يمثل فرصة حقيقية وجادة لمناقشة العديد من الملفات الاقتصادية والتي من بينها قطاع وصناعة السياحة.

أضاف، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وفقًا للأجندة المعلنة من قبل الحكومة الخاصة بجلسات المؤتمر فإنه سيتم التطرق لكافة الملفات الاقتصادية والاستماع للخبراء ومختلف وجهات النظر في كافة القطاعات وذلك من أجل التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، وقطاع السياحة له جانب كبير في هذا المؤتمر خاصة وأن صناعة السياحة أحد أهم مصادر توفير العملة الأجنبية ويعمل بها الملايين من المصريين.

وقال إن عقد المؤتمر الاقتصادي جاء بتكليفات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما يؤكد على حرص القيادة السياسية في مصر على مشاركة القطاع الخاص والخبراء من أجل رسم السياسات العامة والتوافق على خارطة طريق واضحة تسهم في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأثنى المستثمر السياحي الكبير كامل أبو علي على توقيت انعقاد المؤتمر والذي جاء في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على اقتصاديات الدولة وبالتالي أضحى من اللازم إشراك الجميع والاستماع لكافة الأطراف من أجل تخطي عقبات تلك المرحلة، متوقعًا التوصل لنتائج تسهم بشكل إيجابي في النهوض بمختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعة والسياحة.