اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قنصل مصر بشيكاغو يبحث مشروعات كبار المستثمرين الأمريكيين بمصر

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:24 ص
قنصل مصر بشيكاغو يبحث مشروعات كبار المستثمرين الأمريكيين بمصر السفير سامح أبو العينين قنصل مصر العام فى شيكاغو
أ.ش.أ

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بحث السفير الدكتور سامح أبو العينين، قنصل مصر العام في شيكاغو وولايات وسط الغرب الأمريكي، مع كبار المستثمرين الجدد من شيكاغو عددا من المشروعات الاقتصادية والتنمية المعمارية في مصر.

وقال السفير أبو العينين في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن، إن التركيز على المشروعات في وسط القاهرة وميدان التحرير والمنطقة المطلة على نهر النيل.

وأشار إلى أنه قام بدعوة عدد من رجال الأعمال الأمريكيين من رؤساء المؤسسات العاملة في المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا وآسيا وكاربينو يوجين رئيس مجموعة "أغسطس للمشروعات العالمية" وستيف كيم الشريك الأكبر في المجموعة ومدير مشروعاتها الجديدة التي استقر عليها العطاءات مؤخرا في مصر.

شارك في اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين، حيث تناولوا تنظيم ندوة مشتركة بين الاتحاد المصري لوسط وغرب أمريكا وغرفة التجارة الأمريكية ومؤسسة أغسطس للتعريف بتجربتهما الجديدة للاستثمار في مصر واهتمام السوق الأمريكية بنظيرتها المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ودعم الدولة للاستثمارات الأجنبية ومن أهمها الاستثمارات الأمريكية بمصر.

 


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شيكاغو

قنصل مصر

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ميدان التحرير



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