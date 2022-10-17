فى شهر التوعية ضد مرض سرطان الثدي.. تعرف على عوامل الإصابة

-السن:

التقدم في العمر يعد من أبرز الأسباب المؤدية لزيادة فرص الإصابة، حيث أوضحت الكثير من الدراسات أنه يزداد فرص الإصابة بعد سن الـ50، ولذا يجب توخي الحذر وإجراء الاحتياطات اللازمة.

- الطفرات الجينية:

- تاريخ بدء وانتهاء الدورة الشهرية:

- الثدي عالي الكثافة:

- التاريخ العائلي للإصابة بالمرض:

- العلاج الإشعاعي:

هناك بعض الطفرات الجينية التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي ، وهي BRCA1 وBRCA2 فمن تحمل هذه الطفرات يزداد لديهن الإصابة.فمثال علي هذا إذا كان سن البلوغ أي مجيء الدورة الشهرية كان قبل سن 12 وبدء انقطاع الطمث بعد سن 55 فهذا يعني انهن تعرضن لفترة من الهرمونات الطويلة، ولذا يزداد لديهن فرص الإصابة بسرطان الثدي.يحتوي هذا النوع من الثدي علي نسيج يضم الكثير من الأنسجة الدهنية، وهذا يجعله من الصعب رؤية الأورام في الثدي خلال الأشاعة ولذا هن الأكثر عرضة للإصابة.فوجود تاريخ عائلي للإصابة برطان الثدي يزيد من فرص الإصابة به لدي الكثيرات من العائلة، ولذا يجب عليها اجراء الفحص الذاتي بشكل دائم، والكشف والمتابعة الدورية لإطمئنا وخاصة إذا كانت الحالات التي أصيب من الأقارب درجة أولي.

نجد أن النساء اللائي خضعن للعلاج الإشعاعي قبل بلغوهن سن الثلاثين أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.